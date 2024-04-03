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Штатные сотрудники: суперсезон Панарина и курьез Федотова в НХЛ

Штатные сотрудники: суперсезон Панарина и курьез Федотова в НХЛ

Начало весны в НХЛ запомнилось российским болельщикам долгожданным дебютом Ивана Федотова. Самый высокий голкипер в истории турнира (202 см) хоть и пропустил несколько шайб, но всё равно впечатлил тренерский штаб «Филадельфии».

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