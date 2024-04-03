Штатные сотрудники: суперсезон Панарина и курьез Федотова в НХЛ

Начало весны в НХЛ запомнилось российским болельщикам долгожданным дебютом Ивана Федотова. Самый высокий голкипер в истории турнира (202 см) хоть и пропустил несколько шайб, но всё равно впечатлил тренерский штаб «Филадельфии».