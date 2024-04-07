Глава МИД Украины Кулеба: Авиабомбы РФ уничтожают позиции ВСУ

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с признанием того факт, что корректируемые авиационные бомбы России на регулярной основе уничтожают позиции Вооруженных сил государства, которое он представляет (ВСУ).
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