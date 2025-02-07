Avia.pro - СМИ Оказывается, звание кандидата в депутаты теперь автоматически добавляет +100 к наглости и +200 к неприкосновенности! Иначе как объяснить, что офицер морской пехоты, многодетный отец и человек, у которого точно есть понятие о дисциплине, оказался на больничной койке, а его обидчики даже не услышали слова «ответственность»? Когда власть — это просто парковочное место История, произошедшая в Ялте, достойна сценария для фильма.
Морпех на больничной койке: конфликт с кандидатом в депутаты Ялты обернулся ударом по здоровью, а виновник ускользнул
Комментарии
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Рустам Гаязов
В отличии от автора я бы не писал, что нагнули морпеха. Нахрена нам морпехи, которые плачут в сети? Нахрена нам депутаты, у которых дети мрази? Депутатов вместе с их отродьем в штурмы и делу конец!!! А то все бандеровцев ругаем, у нас ни чуть не лучше. Те же твари , которые воруют, грабят и чувствуют себя безнаказанно
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4 час.
Рустам Гаязов
Полиция - это тупая опричнина, которая либо взятки берет, либо набивает свой карман. Конечно "не все немцы - фашисты" и, может честным ментам будет обидно, но таких ... И мне не стыдно чесать всех под одну гребёнку. Кому не нравится, welcome to доставка. Лучше быть доставщиком, чем ментом
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4 час.
Авас Анекак
повесить семейку
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21 мин.
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