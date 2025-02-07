Морпех на больничной койке: конфликт с кандидатом в депутаты Ялты обернулся ударом по здоровью, а виновник ускользнул

Рустам Гаязов

В отличии от автора я бы не писал, что нагнули морпеха. Нахрена нам морпехи, которые плачут в сети? Нахрена нам депутаты, у которых дети мрази? Депутатов вместе с их отродьем в штурмы и делу конец!!! А то все бандеровцев ругаем, у нас ни чуть не лучше. Те же твари , которые воруют, грабят и чувствуют себя безнаказанно