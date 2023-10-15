В ООН заявили, что худшее в конфликте Израиля и сектора Газа впереди

Прогнозы ООН относительно конфликта на Ближнем Востоке неутешительны - худшее ещё впереди.Конфликт между Израилем и палестинской организацией ХАМАС стремительно набирает обороты, но существует вероятность того, что ситуация значительно ухудшится.
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