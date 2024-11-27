Современную российскую культуру по сравнению с культурой советского периода нашей истории можно смело назвать бескультурием

Если сравнить область культуры современной России, включающую в себя и театр, и кино, и телевидение и прочее, и область культуры Советского союза, то можно однозначно утверждать, в Советском союзе культура по праву называлась культурой.
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