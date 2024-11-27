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Современную российскую культуру по сравнению с культурой советского периода нашей истории можно смело назвать бескультурием

Современную российскую культуру по сравнению с культурой советского периода нашей истории можно смело назвать бескультурием

Если сравнить область культуры современной России, включающую в себя и театр, и кино, и телевидение и прочее, и область культуры Советского союза, то можно однозначно утверждать, в Советском союзе культура по праву называлась культурой.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
О какой современной культуре может идти речь, если у министра культуры нет нормальной русской речи, а сплошной &quot;нарратив&quot;, &quot;креатив&quot; и &quot;хедлайн&quot;?
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6 час.
лл
лина любимцева
Все верно сказано.... УВЫ!! &quot;Что имеем, не бережем; потерявши - плачем&quot;... Или как там верно?
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5 час.

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