Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин 10 апреля поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.Глава государства указал на большой вклад, которые мусульманские организации вносят в укрепление сплоченности РФ и межнациональное согласие.
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