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Гагин назвал Киев «обезьяной», способной атаковать РФ ракетами ATACMS

Гагин назвал Киев «обезьяной», способной атаковать РФ ракетами ATACMS

Украинская сторона может бездумно применять уже поставленные ракеты ATACMS для ударов по территории Российской Федерации, однако на это есть чем ответить, заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

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