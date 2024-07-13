Божья трава будра способна восстанавливать поврежденные клетки печени.

Должна обязательно быть в домашней аптечке!В народе уважительно называют её сорока недужной травой. Необходимо лечить лёгочные заболевания – пожалуйста, будра тут как тут: поможет при фарингите, ларингите, бронхите, воспалении лёгких, бронхиальной астме, туберкулёзе лёгких.