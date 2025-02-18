Три ключевые проблемы, которые предстоит решить России на переговорах с США

Москва и Вашингтон начинают большой переговорный марафон. Первая встреча высоких представителей двух стран стартовала 18 февраля в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.