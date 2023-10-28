В Корее арестовали админов пиратского сервера MMORPG MapleStory Отдел полиции Южной...

В Корее арестовали админов пиратского сервера MMORPG MapleStoryОтдел полиции Южной Кореи, занимающийся киберпреступлениями, арестовал администраторов пиратского сервера популярной MMORPG MapleStory, но еще одному преступнику удалось скрыться за пределами страны.
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