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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Корее арестовали админов пиратского сервера MMORPG MapleStory Отдел полиции Южной...

В Корее арестовали админов пиратского сервера MMORPG MapleStory Отдел полиции Южной...

В Корее арестовали админов пиратского сервера MMORPG MapleStoryОтдел полиции Южной Кореи, занимающийся киберпреступлениями, арестовал администраторов пиратского сервера популярной MMORPG MapleStory, но еще одному преступнику удалось скрыться за пределами страны.

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