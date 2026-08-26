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Пятый канал

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Не дали сбросить кожу: россиянка пыталась пронести через таможню 166 ящериц

Не дали сбросить кожу: россиянка пыталась пронести через таможню 166 ящериц

Обычный таможенный досмотр в Калининградской области превратился в настоящий зоологический квест. Инспекторы задержали россиянку, которая спрятала в подкладке своей куртки - ни много ни мало - 116 живых ящериц.

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