В Одинцовском округе прошли рейды по вручению повесток среди бывших иностранцев

Священный долг по защите новой Родины будут исполнять водители такси и курьеры доставки.В Одинцовском городском округе, в Кубинке, Звенигороде и Голицино прошли рейды с участием военных следователей, сотрудников военкомата и отдела по вопросам миграции УМВД.