В Одинцовском округе прошли рейды по вручению повесток среди бывших иностранцев

Священный долг по защите новой Родины будут исполнять водители такси и курьеры доставки.В Одинцовском городском округе, в Кубинке, Звенигороде и Голицино прошли рейды с участием военных следователей, сотрудников военкомата и отдела по вопросам миграции УМВД.
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