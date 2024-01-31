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Нереальный масштаб: в Кремле обсудили развитие новых регионов России

Вечером в Кремле обсуждали социально-экономическое развитие новых регионов, инфраструктурные проекты, строительство нового жилья, сколько объектов уже удалось восстановить и возвести с нуля за последние два года.

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