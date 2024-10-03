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    А вы пессимист. Тогда готовьте саван.Путин принял реше...
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Самая позорная битва в истории США. А может и в истории войн...

На довольно популярном военном канале соцсетей США один товарищ бросил: "Да вы, США, все свои войны проиграли!" Что же тут началось!.

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Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Воевать американцы, конечно, не умеют. Но умеют пользоваться победами других.  Например, вся тяжесть 2 мировой войны пришлась на СССР. И СССР выстоял, и, в конечном счете, победил Германию. Но бенефициаром этой победы стали США! Прав Алексей Степанов, этому, действительно, следует поучиться.
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9 час.
Вячеслав Галимов
Человечество , не может предсказать погоду на завтра со сто процентным &quot; попаданием &quot; . Кто предскажет последствия сдвига тектонических плит , или извержения вулкана . Может быть Вы  ? Если нет , мойте посуду , кормите супруга ужином и не болтайте ерундой .
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8 час.
ИК
Иосиф Калинин
Вообще-то, &quot;подвинуть пласты&quot; - это чистое теоретизирование!  Мы слишком мало знаем о тектонических процессах, чтобы ими управлять.  Единственно, что доподлинно установлено, так это то, что энергия необходимая для &quot;продвижения пластов&quot; на много порядков выше той, которую способен сгенерировать человек.
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6 час.

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