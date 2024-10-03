Самая позорная битва в истории США. А может и в истории войн...

ИК Иосиф Калинин Воевать американцы, конечно, не умеют. Но умеют пользоваться победами других. Например, вся тяжесть 2 мировой войны пришлась на СССР. И СССР выстоял, и, в конечном счете, победил Германию. Но бенефициаром этой победы стали США! Прав Алексей Степанов, этому, действительно, следует поучиться.

Вячеслав Галимов Человечество , не может предсказать погоду на завтра со сто процентным " попаданием " . Кто предскажет последствия сдвига тектонических плит , или извержения вулкана . Может быть Вы ? Если нет , мойте посуду , кормите супруга ужином и не болтайте ерундой .