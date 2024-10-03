На довольно популярном военном канале соцсетей США один товарищ бросил: "Да вы, США, все свои войны проиграли!" Что же тут началось!.
Самая позорная битва в истории США. А может и в истории войн...
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Воевать американцы, конечно, не умеют. Но умеют пользоваться победами других. Например, вся тяжесть 2 мировой войны пришлась на СССР. И СССР выстоял, и, в конечном счете, победил Германию. Но бенефициаром этой победы стали США! Прав Алексей Степанов, этому, действительно, следует поучиться.
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9 час.
Вячеслав Галимов
Человечество , не может предсказать погоду на завтра со сто процентным " попаданием " . Кто предскажет последствия сдвига тектонических плит , или извержения вулкана . Может быть Вы ? Если нет , мойте посуду , кормите супруга ужином и не болтайте ерундой .
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8 час.
ИК
Иосиф Калинин
Вообще-то, "подвинуть пласты" - это чистое теоретизирование! Мы слишком мало знаем о тектонических процессах, чтобы ими управлять. Единственно, что доподлинно установлено, так это то, что энергия необходимая для "продвижения пластов" на много порядков выше той, которую способен сгенерировать человек.
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6 час.
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