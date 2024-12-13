В онлайн-голосовании выбрали символы для банкноты 1000 рублей

Почти 700 тысяч человек приняли участие в двухнедельном голосовании на сайте Банка России, выбирая символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, рассказали в пресс-службе Банка России.
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