В онлайн-голосовании выбрали символы для банкноты 1000 рублей

Почти 700 тысяч человек приняли участие в двухнедельном голосовании на сайте Банка России, выбирая символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, рассказали в пресс-службе Банка России.