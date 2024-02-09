Ученые проанализировали количество витамина D в яичнице и омлете

Британские ученые насчитали в блюдах из яиц различное количество ценного для человека витамина D. Они дали рекомендации, какие способы готовки помогут сохранить витамин лучше, сообщило информагентство RuNews24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии