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Трамп заявил, что Луна принадлежит США

Трамп заявил, что Луна принадлежит США

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Луна принадлежит США. «Луна наша», — фотографию с такой фразой и флагом Соединённых Штатов он опубликовал в соцсети TruthSocial.

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