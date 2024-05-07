В Пентагоне признали риски при захвате американской техники на Украине

Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил, что Пентагон осознает риски, связанные с захватом американской техники на Украине, так как технологии могут оказаться в руках третьих стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии