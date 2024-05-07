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В Пентагоне признали риски при захвате американской техники на Украине

В Пентагоне признали риски при захвате американской техники на Украине

Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил, что Пентагон осознает риски, связанные с захватом американской техники на Украине, так как технологии могут оказаться в руках третьих стран.

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