Вопрос Влада Бумаги о ценностях на прямой линии Владимира Путина поразил Пескова

Песков заявил, что был шокирован вопросом Влада Бумаги во время прямой линии Путина.Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил о том, что его искренне поразил блогер Влад Бумага, больше известный как Влад А4, и его вопрос президенту.
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