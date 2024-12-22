Вопрос Влада Бумаги о ценностях на прямой линии Владимира Путина поразил Пескова

Песков заявил, что был шокирован вопросом Влада Бумаги во время прямой линии Путина.Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил о том, что его искренне поразил блогер Влад Бумага, больше известный как Влад А4, и его вопрос президенту.