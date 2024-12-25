Юрист Адамс о штрафах за превышение скорости: повысят с 1 января 2025 года

С 1 января штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час увеличится с 500 до 750 рублей.Гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс сообщил РИА Новости, что Госдумой на пленарном заседании 12 декабря принят был законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения с начала следующего года.
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