Юрист Адамс о штрафах за превышение скорости: повысят с 1 января 2025 года

С 1 января штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час увеличится с 500 до 750 рублей.Гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс сообщил РИА Новости, что Госдумой на пленарном заседании 12 декабря принят был законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения с начала следующего года.