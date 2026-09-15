«Это непрофессионально»: Штайнер раскритиковал Норриса в Мадриде

The IndependentБывший руководитель Haas в Формуле 1 Гюнтер Штайнер раскритиковал поведение гонщика McLaren в Формуле 1 Ландо Норриса за то, что британский чемпион мира после финиша Гран При Испании пил Coca-Cola, хотя спонсором серии является конкурирующая Pepsi.