«Это непрофессионально»: Штайнер раскритиковал Норриса в Мадриде

The IndependentБывший руководитель Haas в Формуле 1 Гюнтер Штайнер раскритиковал поведение гонщика McLaren в Формуле 1 Ландо Норриса за то, что британский чемпион мира после финиша Гран При Испании пил Coca-Cola, хотя спонсором серии является конкурирующая Pepsi.
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