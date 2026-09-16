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Царьград

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Не косплейте Церковь: священник Чебыкин раскрыл, чем грозит косплей богослужений

Не косплейте Церковь: священник Чебыкин раскрыл, чем грозит косплей богослужений

Священник рассказал, почему Церковь не приветствует «игры в батюшку» и косплей богослужений. .

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