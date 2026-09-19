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Пронедра

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Почему вопрос вступления Украины в ЕС вызывает новые споры

Почему вопрос вступления Украины в ЕС вызывает новые споры

Процесс возможного вступления Украины в Европейский союз сталкивается не только с вопросами соответствия формальным критериям, но и с политическими разногласиями внутри самого объединения.

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