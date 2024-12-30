«‎Мы на правильном пути»: петербургские муниципалитеты включатся в борьбу с телефонными мошенниками

Об этом рассказал представитель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов. На федеральном уровне с телефонным ‎мошенничеством перед Новым годом решили бороться запретом IP-телефонии, а на региональном - информационной кампанией: тысячи плакаты об опасности разговоров с неизвестными появится в отделениях почты, банках, МФЦ.