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Пенальти «Атлетико» в матче с «Реалом» назначен неверно, считает экс-судья Фернандес: «Небольшой захват Хейсена. Симеоне падает, едва почувствовав контакт»

Бывший судья Павел Фернандес оценил эпизод с пенальти в матче «Атлетико» и «Реала» (2:1) в 7-м туре Ла Лиги .

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