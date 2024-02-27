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SUSANIN

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Территорию проживания бесермян в Удмуртии могут наделить особым государственным статусом

Территорию проживания бесермян в Удмуртии могут наделить особым государственным статусом

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии обратится к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России в части Удмуртской Республики.

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