Территорию проживания бесермян в Удмуртии могут наделить особым государственным статусом

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии обратится к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России в части Удмуртской Республики.
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