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Гражданочка

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«И теперь у нас выбор – заплатить мамины долги или вывезти летом детей к морю», – размышляет Лариса

«И теперь у нас выбор – заплатить мамины долги или вывезти летом детей к морю», – размышляет Лариса

«И теперь у нас выбор – заплатить мамины долги или вывезти летом детей к морю», – размышляет Лариса— Мама эту свою кошку любила очень, долгое время они вместе прожили, кошка стала членом семьи, – рассказывает тридцатитрехлетняя Лариса.

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