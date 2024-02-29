«И теперь у нас выбор – заплатить мамины долги или вывезти летом детей к морю», – размышляет Лариса— Мама эту свою кошку любила очень, долгое время они вместе прожили, кошка стала членом семьи, – рассказывает тридцатитрехлетняя Лариса.