Против русских танков — мешки с песком. ВСУ уходят в глухую оборону

Новая стратегия Зеленского: Украина будет строить «потемкинские» укрепрайоны Светлана Гомзикова Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Алексей Анпилогов Широко разрекламированный Западом украинский «контрнаступ», не протянув и шести месяцев, так глубоко увяз в донбасской муляке, что Верховный главком ВСУ Зеленский решился сменить «наступательную» стратегию на оборонительную.