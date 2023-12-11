БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Ильдус Мамлеев
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Против русских танков — мешки с песком. ВСУ уходят в глухую оборону

Против русских танков — мешки с песком. ВСУ уходят в глухую оборону

Новая стратегия Зеленского: Украина будет строить «потемкинские» укрепрайоны Светлана Гомзикова Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Алексей Анпилогов Широко разрекламированный Западом украинский «контрнаступ», не протянув и шести месяцев, так глубоко увяз в донбасской муляке, что Верховный главком ВСУ Зеленский решился сменить «наступательную» стратегию на оборонительную.

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