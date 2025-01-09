ВЦИОМ: 50% россиян назвали Владимира Путина главным политиком 2024 года

Половина россиян считают президента РФ Владимира Путина главным политиком 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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