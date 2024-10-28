6 осенних напитков для укрепления иммунитета в период простуд

Осенью многие болеют, и даже если вы пока держитесь, лучше помочь организму укрепить защитные силы. Сделать это можно с помощью витаминов и полезных веществ, которые содержатся в этих вкусных осенних напитках.
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