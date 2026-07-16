Троянский еж: чем колючий зверь опасен для урожая и людей

Всякий, кому выпало счастье иметь свой огород, хоть раз сталкивался с носатыми колючими зверьками. Еж, имея репутацию безобидного любителя жуков и муравьев, таит в себе неочевидные угрозы для домашней грядки и самого дачника.
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