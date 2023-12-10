Позиционные бои под Кременной: противник уменьшил количество контратак (КАРТА, ВИДЕО)

Продолжаются позиционные бои под Кременной, где противник уменьшил количество контратак. После недавнего захвата опорного пункта в Серебрянском лесничестве и лесопосадок на Торском выступе обстановка на краснолиманском направлении стабилизировалась.
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