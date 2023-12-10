Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Боев
    Всё так. Никто не может изменить древнего правила: враги не предают. Предают "свои", причём, чаще всего, в наиболее к...Внутренний враг: ...
  • Mark Kapustin
    Грядёт катастрофа...
  • leonid
    Укры, заряжайте  уже самых себя  вместо снарядов в пушки и стреляйте.Грядёт катастрофа...

Позиционные бои под Кременной: противник уменьшил количество контратак (КАРТА, ВИДЕО)

Позиционные бои под Кременной: противник уменьшил количество контратак (КАРТА, ВИДЕО)

Продолжаются позиционные бои под Кременной, где противник уменьшил количество контратак. После недавнего захвата опорного пункта в Серебрянском лесничестве и лесопосадок на Торском выступе обстановка на краснолиманском направлении стабилизировалась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх