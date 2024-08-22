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В Нигерии повар провел три дня в затонувшей лодке на глубине 30 метров

В Нигерии повар провел три дня в затонувшей лодке на глубине 30 метров

Судовой повар провел три дня в затонувшей у берегов Нигерии лодке, как сообщает Daily Mirror. В мае 2013 года судно перевернулось в Гвинейском заливе из-за шторма, вызванного сильной волной, и погрузилось на глубину 30 метров.

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