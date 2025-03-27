Железнодорожный разгром: удар по критической инфраструктуре украинской армии.Русские военные нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Херсона, в результате чего был уничтожен гружёный боеприпасами состав Вооружённых сил Украины.
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