Рот-Штейр M1907: почему первый армейский самозарядный пистолет доверили кавалерии

Когда заходит речь о первых самозарядных пистолетах, принятых на вооружение крупными армейскими подразделениями, большинство вспоминает германские или американские модели.
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