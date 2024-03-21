«Было волшебно». Трусова, Игнатов, Семененко, Алиев, Самоделкина, Косторная и Куница посетили Михайловский театр

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Трусова опубликовала в соцсетях фото с артистами балета в Санкт-Петербурге. На снимках также присутствуют фигуристы Макар Игнатов, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Софья Самоделкина, Алена Косторная и Георгий Куница.