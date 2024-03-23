Ещё один «нелох»

С главным восточноевропейским «нелохом» наша маленькая планета определилась уже давно. А пару недель назад на мировой политической сцене подало свой противный голосок такое же чудо, только уже западноевропейское.
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