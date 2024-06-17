Рязанцев предупредили об аномальной жаре

По данным гидрометцентр, 17 июня в регионе температура воздуха будет доходить до 31 градуса. Жителей призвали быть осторожными, не бросать непотушенные окурки, не играть с огнём и воздержаться от помещения лесов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии