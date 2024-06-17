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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцев предупредили об аномальной жаре

Рязанцев предупредили об аномальной жаре

По данным гидрометцентр, 17 июня в регионе температура воздуха будет доходить до 31 градуса. Жителей призвали быть осторожными, не бросать непотушенные окурки, не играть с огнём и воздержаться от помещения лесов.

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