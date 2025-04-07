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Калужские новости

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Калужский министр рассказал о суперкорове, дающей 68 литров молока в сутки

Калужский министр рассказал о суперкорове, дающей 68 литров молока в сутки

Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов рассказал в соцсетях о корове, дающей самые большие надои в регионеМинистр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов рассказал в соцсетях о корове, дающей самые большие надои в регионе.

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