В Караганде с 19 октября в тестовом режиме начнёт работать автобусный маршрут №24. Его запуск связан с обращениями жителей и необходимостью улучшить транспортную доступность школы №21, передает inKaragandy.
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