Крепости ВСУ в Торецке и Часовом Яре под угрозой: готовится уничтожение Ирэн ОрлонскаяЧасов Яр в настоящее время воспринимается как символ «несокрушимой крепости» для украинской аудитории, подобно тем, что когда-то служили бастионами в Бахмуте и Авдеевке.