Крепости ВСУ в Торецке и Часовом Яре под угрозой: готовится уничтожение Ирэн ОрлонскаяЧасов Яр в настоящее время воспринимается как символ «несокрушимой крепости» для украинской аудитории, подобно тем, что когда-то служили бастионами в Бахмуте и Авдеевке.
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