На Ямале действует почти 200 природных пожаров

Продолжает ухудшаться ситуация с природными пожарами на Ямале. На 5 августа их зафиксировано 195. Возгорания расположены в Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском районах.
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