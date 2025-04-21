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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаул попал в топ-30 рейтинга городов, где самые выгодные инвестиции в недвижимость

Барнаул попал в топ-30 рейтинга городов, где самые выгодные инвестиции в недвижимость

За прошедший год доходность инвестиций в жилье в алтайской столице упала на 4,5% Барнаул занял 28-е место из 79 в рейтинге российских городов по доходности инвестиций в недвижимость, а Горно-Алтайск стал вторым, сообщает РИА Новости.

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