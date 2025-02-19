В Чите отмечен острый дефицит камер видеонаблюдения

Согласно отчету начальника УМВД России по Забайкальскому краю Вячеслава Еговцева, представленному 19 февраля депутатам Заксобрания региона, система видеонаблюдения в общественных местах Читы нуждается в существенном расширении.
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