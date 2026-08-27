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Царьград

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Принцип анаконды: Россию и Китай выдавливают в северные широты

Принцип анаконды: Россию и Китай выдавливают в северные широты

Запад пытается выдавить Китай и Россию в северные моря. И это – "принцип анаконды"."Принципом анаконды" назвал усиливающиеся попытки Запада выдавить Россию и Китай из южных морей в северные широты советник президента России Антон Кобяков.

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