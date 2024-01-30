Минобороны: 21 украинский беспилотник уничтожен над регионами России

За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный Украиной.
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