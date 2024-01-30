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  • Фил
    Смотри как правда-животворящая нечисть нацистскую коробит.Немецкого корресп...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России начнется...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России появился...

Минобороны: 21 украинский беспилотник уничтожен над регионами России

Минобороны: 21 украинский беспилотник уничтожен над регионами России

За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный Украиной.

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