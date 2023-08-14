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Список "трусливых патриотов" пополнил Владимир Епифанцев

Список "трусливых патриотов" пополнил Владимир Епифанцев

Нас уже давно не удивляет, когда очередной представитель «творческой богемы», демонстрирует мягко говоря не совсем адекватное поведение.

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Комментарии
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lidatima46 Тимощук
Предатель       Жаль   молчал  бы  в тряпочку  как  у нас  в  России  говорят  глядишь  бы и за умного   сошел   ... Пожалеют  ребята  когда то  обо всем сказанном  и об   утерянной  Родине     Не они  первые
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