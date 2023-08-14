Нас уже давно не удивляет, когда очередной представитель «творческой богемы», демонстрирует мягко говоря не совсем адекватное поведение.
Список "трусливых патриотов" пополнил Владимир Епифанцев
Комментарии
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lidatima46 Тимощук
Предатель Жаль молчал бы в тряпочку как у нас в России говорят глядишь бы и за умного сошел ... Пожалеют ребята когда то обо всем сказанном и об утерянной Родине Не они первые
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17 час.
ВЛ
Владимир Лозовенко
Ну вот и результат поедания мухоморов,крыша поехала.
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16 час.
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