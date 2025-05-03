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Маск назвал тиранией отстранения правых сил от выборов в ряде стран

Маск назвал тиранией отстранения правых сил от выборов в ряде стран

Американский бизнесмен Илон Маск назвал тиранией отстранения от выборов правых сил в ряде стран.Один из пользователей соцсети Х* указал на то, что в разных государствах «во имя защиты демократии» правые силы отстраняют от участия в выборах либо признают их экстремистскими.

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Комментарии
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Eduard
Причем их называют экстремистами,а экстремисты на самом деле сидят у власти корят народ короновирусом и взрывают трубопроводы.Люди молчат!
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16 час.
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