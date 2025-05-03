Маск назвал тиранией отстранения правых сил от выборов в ряде стран

Американский бизнесмен Илон Маск назвал тиранией отстранения от выборов правых сил в ряде стран.Один из пользователей соцсети Х* указал на то, что в разных государствах «во имя защиты демократии» правые силы отстраняют от участия в выборах либо признают их экстремистскими.