Полицейские окончили расследование уголовного дела в отношении незаконной добычи лосей в Красноярском крае

В апреле 2024 года ходе рейдовых мероприятий в п. Назимово Енисейского района сотрудниками уголовного розыска и охотнадзора в лесном массиве были обнаружены останки двух особей лося: самца и беременной самки, а так же следы механического транспортного средства.