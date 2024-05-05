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Кривцов – фанатам «Краснодара»: «Я в финале не сыграл, #####, здесь опять ########, #####. Я больше вас хочу выиграть чемпионство, поверьте»

Вчера «Краснодар» дома проиграл команде из Грозного (0:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ, лишившись возможности обойти «Зенит» в турнирной таблице.

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